США в Сирии захватывают "экономические активы", заявили в Минобороны

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Последние действия коалиции во главе с США в Сирии в очередной раз продемонстрировали, что Вашингтон стремится захватить принадлежащие Дамаску экономические активы, заявили в российском Минобороны.

Таким образом, незаконное нахождение сил США обусловлено уже не борьбой с "Исламским государством".

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В сообщении командования говорилось об ответных ударах для отражения, "акта агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника пишут, что погибли около ста бойцов сирийских проправительственных формирований.

В Минобороны рассказали, что сирийские ополченцы проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" в провинции Дейр-эз-Зор, когда их атаковала авиация коалиции.

Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России