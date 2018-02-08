Российские военные выясняют место производства ПЗРК, сбившего Су-25 в Сирии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Проводится экспертиза по определению места производства переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), которым был сбит российский штурмовик Су-25 в Сирии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается происхождения сбившего российский Су-25 ПЗРК, я хотела бы всех переадресовать к информации, которая распространяется по линии министерства обороны. Я могу также сказать, что в настоящий момент проводится необходимая экспертиза, которая позволит сказать, где данный ПЗРК был произведен", — заявила дипломат на брифинге в четверг.

Она отметила, что "подобное оружие без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий и в руки террористов, как вы понимаете, попасть практически не может".

Третьего февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" Су-25СМ майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта, до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская экстремистов. После окружения террористами тяжелораненый пилот подорвал себя гранатой, информировало российское военное ведомство.

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