Минобороны прокомментировало удары коалиции по сирийским ополченцам

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сирийские ополченцы проводили операцию против "спящей" ячейки "Исламского государства"*, когда их атаковала авиация возглавляемой США коалиции, заявили в Минобороны.

Операция проводилась в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" в провинции Дейр-эз-Зор.

В ведомстве рассказали, что в последние дни в районе городов Мазлум, Эт-Табия и Хшам участились обстрелы постов сирийских войск. На поиск бандитов отправили одно из подразделений ополчения.

"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", — отметили в Минобороны.

Двадцать пять ополченцев получили ранения.

В коалиции российскому командованию заявили, что завод "Эль-Исба" находится под контролем Сирийских демократических сил и американских военных. В Минобороны подчеркнули, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.

"Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике", — заявили в ведомстве.

Версия коалиции

В ночь на четверг альянс сообщил о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных формирований. В заявлении утверждается, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что погибли около ста бойцов сирийских проправительственных сил. При этом коалиция по горячей линии уведомила об ударах российских военных.

Дамаск назвал действия альянса "агрессией". В российском МИД заявили, что американская версия инцидента вызывает "массу вопросов".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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