Эрдоган рассказал о планах Турции по Сирии

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Турецкая армия после устранения угрозы терроризма в Африне устранит аналогичную угрозу в Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы продолжим борьбу с терроризмом, несмотря на призывы (со стороны западных стран – ред.) прекратить операцию в Африне. Решение о ее проведении было принято согласно мнению и интересов турецкого народа. После того, как мы справимся с террористами в Африне, мы справимся с ними и в Идлибе", — сказал Эрдоган, выступая перед главами местных администраций.

Он добавил, что Турция полна решимости очистить от террористов северо-западные районы Сирии, чтобы обеспечить возращение на родину беженцев.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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