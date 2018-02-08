Эксперт рассказал, что поможет Сирии противостоять американской агрессии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва должна активизировать поставки Дамаску современных комплексов противовоздушной обороны, а также обучать больше сирийских военных специалистов, только в этом случае удастся предотвратить новые проявления агрессии коалиции США в САР, заявил РИА Новости известный военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* заявила, что проправительственные вооруженные формирования атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным. По данным СМИ, погибли порядка 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

"Россия будет реагировать на политическом уровне. Думаю, что эта акция США получит осуждение со стороны МИД РФ. Однако нужно понимать, что такими обвинениями агрессора не остановить: нужно готовить сирийских зенитчиков в наших военных училищах и академиях, поставлять Сирии современные комплексы ПВО, чтобы они могли противостоять современным самолётам американской коалиции", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что произошедший инцидент в очередной раз показывает незаинтересованность Вашингтона в урегулировании сирийского конфликта. Собеседник агентства выразил уверенность, что США будут продолжать вооружать боевиков-радикалов, предоставлять им военных инструкторов, снабжать их деньгами и делать всё, чтобы Сирия не стала мирным государством.

"Своей политикой на Ближнем Востоке США игнорируют международное право и устав ООН. В случае нарушения сирийского воздушного пространства самолёты коалиции должны сбиваться как во Вьетнаме, только это может отрезвить Вашингтон. В данном случае поставки российских систем ПВО (президенту Сирии Башару) Асаду абсолютно соответствуют международному праву", — подчеркнул эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>