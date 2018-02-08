Корабли ВМФ выпустили более ста ракет по объектам террористов в Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Корабли ВМФ РФ за время операции в Сирии нанесли более 10 ракетных ударов с общим количеством более 100 ракет и уничтожили более 80 объектов незаконных вооруженных формирований, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев, выступая на IV коллегии музеев венно-морской направленности.

"Военно-морской флот принял непосредственно участие в специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. При этом наиболее значимым для развития Военно-Морского флота, безусловно, стал опыт применения крылатых ракет большой дальности кораблей и подводных лодок Военно-Морского флота. За время операции силами Военно-морского флота было выполнено более 10 ракетных ударов с общим количеством более 100 ракет и уничтожено более 80 объектов незаконных вооруженных формирований", — сказал он.

Он отметил опыт первого боевого применения корабельной авианосный группы в истории ВМФ.

"Корабельной авиацией с "Адмирала Кузнецова" выполнено более 400 боевых вылетов. Уничтожено более 1300 целей незаконных вооруженных формирований", — добавил Королев.

"Применение сил и средства Военно-морского флота в боевых действиях в Сирии в таких масштабах проведено впервые после окончания Второй мировой войны; отработаны вопросы применения крылатых ракет морского базирования "Калибр"; приобретен опыт боевого применения палубной авиации Военно-морского флота", — сказал главком.

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