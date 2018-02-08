В российском МИД оценили влияние США на ситуацию в Африне

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Развитие ситуации в сирийском Африне может привести к еще большей дестабилизации в регионе, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что в Сирии расширяется еще один очаг напряженности", — сказал он в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию в Африне, где ВС Турции с 20 января проводят операцию против курдских вооруженных формирований.

"Интересы США и Турции в регионе расходятся все сильнее. Фактически, союзники по НАТО уже оказались по разные стороны баррикад", — отметил он.

"Как нас уверяют в Анкаре, усилия, предпринимаемые турецкими военными, отнюдь не противоречат той работе, которую Турция ведет и продолжит вести в сфере политического урегулирования в Сирии", — сказал он.

"Вместе с тем развитие обстановки в Африне, спровоцированное в том числе и действиями американцев (США планируют наращивать поставки вооружений подконтрольным группировкам в Сирии, якобы, для борьбы с террористической группировкой ИГ*), действительно, может привести к еще большей дестабилизации в данном регионе", — отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Читайте полный текст интервью с Олегом Сыромолотовым >>