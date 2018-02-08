МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Около ста бойцов сирийских проправительственных сил погибли при ударах коалиции во главе с США, передает телеканал ABC со ссылкой на источник.

В ночь на четверг альянс сообщил о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных формирований. В заявлении утверждается, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

Как рассказал телеканалу американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, коалиция использовала авиацию и артиллерию. По его словам, атака на штаб-квартиру SDF к востоку от реки Евфрат была хорошо скоординирована, в ней участвовала артиллерия, а также танки Т-54 и Т-72.

Чиновник подчеркнул, что коалиция по горячей телефонной линии уведомила об ударах российских военных.

Официальный Дамаск пока не прокомментировал это заявление.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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