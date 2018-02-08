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Война в Сирии
Война в Сирии

Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии

03:0208.02.2018
(обновлено: 03:09 08.02.2018)
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© AFP 2018 / Delil SouleimanАмериканская военная техника в Сирии. Архивное фотоАмериканская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ* — запрещена в России) заявила, что проправительственные вооруженные формирования атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным.

Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
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"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", — говорится в сообщении командования.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*", — отмечается в заявлении.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ*, но оставляют за собой право на самозащиту.

"Законные меры"

Артиллеристы Сирийской арабской армии (САА) ведут бой против отрядов террористов в окрестностях города Мхин в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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А был ли мальчик? Самые громкие фейки сирийской войны
Президент США Дональд Трамп в середине декабря прошлого года направил письмо в обе палаты конгресса, в котором описал текущие военные операции с участием американских военных, в частности в Сирии.

"С момента последнего периодического доклада вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ* (запрещена в РФ — ред.) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании", — говорится в письме Трампа, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

Восьмого июня возглавляемая США коалиция нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

Спустя десять дней, авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил", сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ* (террористическая группировка запрещена в России).

Неубедительные уверения США

Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ в Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Гора фейков и лжи": в Минобороны раскритиковали западные доклады по Сирии
Ранее в МИД России заявили, что уверения США в том, что их военные находятся в Сирии для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики.

В Москве считают недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирии.

"Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Требуем снятия любых ограничений на доступ конвоев с продуктами питания и медикаментами, повышения прозрачности проводимых гуманитарных акций. Напоминаем, что вооружённые силы США несут всю полноту ответственности в оккупированной ими 55-километровой зоне сирийского Эт-Танфа" — заключили в МИД.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

*Террористическая организация, запрещенная в России

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
q14a17
Работа должна вестись в двух плоскостях: политической и военной.
В политическом поле нужно созывать Совбез ООН и ставить вопрос о том, что США и силы коалиции находятся в Сирии незаконно и должны покинуть территорию этой страны, а атака правительственных сил - это акт агрессии.
В военном плане нужно поступать так, как поступали сами США - звонить американцам по линии взаимодействия, предупреждать, что будет нанесён удар, дать им 30 минут на то, чтобы покинуть позиции и наносить удар, получая контроль над территорией.
Почему-то факт того, что коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно - вообще игнорируется и этот вопрос нигде не поднимается, только в заявлениях МИД, которые ни на что не влияют.
04:59
08.02.2018
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RITOR25
Амеры защищают своих боевиков, конечно, ведь они их вырастили, обучили, снабдили оружием.....
05:13
08.02.2018
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