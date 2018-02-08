МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ* — запрещена в России) заявила, что проправительственные вооруженные формирования атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным.

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", — говорится в сообщении командования.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*", — отмечается в заявлении.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ*, но оставляют за собой право на самозащиту.

"Законные меры"

Президент США Дональд Трамп в середине декабря прошлого года направил письмо в обе палаты конгресса, в котором описал текущие военные операции с участием американских военных, в частности в Сирии.

"С момента последнего периодического доклада вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ* (запрещена в РФ — ред.) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании", — говорится в письме Трампа, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

Восьмого июня возглавляемая США коалиция нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

Спустя десять дней, авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил", сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ* (террористическая группировка запрещена в России).

Неубедительные уверения США

Ранее в МИД России заявили, что уверения США в том, что их военные находятся в Сирии для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики.

В Москве считают недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирии.

"Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Требуем снятия любых ограничений на доступ конвоев с продуктами питания и медикаментами, повышения прозрачности проводимых гуманитарных акций. Напоминаем, что вооружённые силы США несут всю полноту ответственности в оккупированной ими 55-километровой зоне сирийского Эт-Танфа" — заключили в МИД.

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*Террористическая организация, запрещенная в России