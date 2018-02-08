ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* заявила, что проправительственные вооруженные формирования атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники, после чего был нанесен ответный удар по сирийским военным.

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", — говорится в сообщении командования.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*", — отмечается в заявлении.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. В коалиции отметили, что основной задачей в Сирии считают борьбу с ИГ*, но оставляют за собой право на самозащиту.

Официальный Дамаск пока не прокомментировал это заявление.

Сирийская оппозиция в апреле 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, возложив ответственность за это на правительственные войска Сирии. После этого США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.