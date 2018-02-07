В Африне погибли двое турецких военных

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне. Январь 2018

Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне. Январь 2018

АНКАРА, 7 фев — РИА Новости. Двое военнослужащих ВС Турции погибли в ходе операции в сирийском Африне в среду, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого генштаба.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне 7 февраля при минометном обстреле со стороны членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ* (запрещена в РФ) погибли двое наших боевых товарищей. По позициям террористов тут же был нанесен ответный удар ", — говорится в заявлении.

Ранее генштаб ВС Турции сообщил о потерях турецкой армии в ходе операции — 16 человек погибли, более 60 ранены.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.