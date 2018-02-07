Курды заявили, что против них в Африне применили отравляющий газ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), обороняющие район Африн, заявили, что, возможно, подверглись обстрелу ракетами с отравляющим газом. Об этом говорится в ежедневном бюллетене медиацентра SDF.

Как утверждают в SDF, во время боев в местности Бильбиль "некоторые из наших бойцов были отравлены".

"Похоже, что наш враг использует ракеты, снабженные газом, который мы не можем определить", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что 12 террористов из джихадистских групп, атаковавших курдские позиции, также оказались в зоне поражения и получили отравления со схожими симптомами.

Ранее курдские формирования обвинили Турцию в применении напалма. Турецкий Генштаб в ответ заявил, что не использует в операции "Оливковая ветвь" напалм, химическое, биологическое и другое оружие, запрещенное международными договорами.

Операция "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне началась 20 января. Вместе с турецкими военными действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск осудил действия Турции, заявив, что Африн — неотъемлемая часть Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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