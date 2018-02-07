Происхождение ПЗРК, которым сбили Су-25, пока не установили, заявил Шаманов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Информации о происхождении ПЗРК, которым был сбит штурмовик Су-25 ВКС России, пока нет, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Пока нет информации. Мы ведем с турками переговоры, но пока результата нет. Нас устроил бы и пустой контейнер, который после ПЗРК остался. Нам ведь главное идентифицировать, чьё производство, и потом попытаться отследить путь, через кого он был доставлен на эту территорию. Такие мероприятия проводятся", — сказал Шаманов.

Третьего февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" Су-25СМ майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта, до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков. После окружения террористами, тяжелораненый пилот подорвал себя гранатой, информировало российское военное ведомство.

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