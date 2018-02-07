Происхождение ПЗРК, которым сбили Су-25, пока не установили, заявил Шаманов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Информации о происхождении ПЗРК, которым был сбит штурмовик Су-25 ВКС России, пока нет, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Третьего февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" Су-25СМ майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта, до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков. После окружения террористами, тяжелораненый пилот подорвал себя гранатой, информировало российское военное ведомство.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>