МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ведомый командира звена штурмовиков СУ-25СМ майора Романа Филипова, погибшего в бою с террористами после того, как его самолет сбили в небе над Сирией, рассказал, что поддерживал командира огнем с воздуха, пока хватало горючего и боеприпасов. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете Минобороны России "Красная звезда".

"Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!" — рассказал летчик. По его словам, Филипов спокойно сказал: "В меня попали… Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится… Вызывай ПСО (поисково-спасательный отряд)".

"А дальше были крайние слова: "Уходи в облака", — добавил ведомый Филипова. "Конечно, я не ушел. Бросить командира — последнее дело", — сказал он.

Пилот пояснил, что облет зоны деэскалации "Идлиб" — задача привычная, но боевая. Там в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, регулярно фиксируются случаи беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения. Этот вылет был боевым.

"Когда ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля", — заявил летчик.

В то же время он продолжал передавать на командный пункт координаты, вызывал поисково-спасательную службу. "Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома", — заключил ведомый.

В Минобороны сообщили, что 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" Су-25СМ Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта, до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков. После окружения террористами, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой, информировало российское военное ведомство. За героизм, мужество и отвагу майору Роману Филипову присвоено звание Героя России посмертно.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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