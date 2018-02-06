В пяти провинциях Сирии зафиксированы нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия, Иран и Турция зафиксировали нарушения режима прекращения огня за сутки в пяти провинциях Сирии, а также в пригороде Дамаска, сообщил на брифинге представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российско-иранско-турецким совместным Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс, Идлиб, Деръа и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте", — сказал Евтушенко.

Он сообщил, что во вторник "около шестнадцати часов по местному времени в здание Торгового представительства Российской Федерации в Дамаске в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб". Ранее МИД РФ подтверждал, что жертв и пострадавших не было при минометном обстреле во вторник здания торгпредства России в Дамаске, зданию нанесен существенный материальный ущерб.

В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, а также администрации сирийских провинций подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Джбеб и Хараба провинции Эс-Сувейда и Уади Джубб Китаз провинции Хомс, подчеркнул представитель Центра. "В рамках гуманитарной акции в районе Аль-Додо города Алеппо организована раздача нуждающимся жителям свежего хлеба. В населенный пункт Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода", — отметил Евтушенко.

Он добавил, что российские военные врачи оказали медицинскую помощь 31 сирийцу, включая 14 детей. "Обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайба провинции Деръа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 130 тонн", — подчеркнул представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Центр по примирению оказал содействие представителям миссии ООН в проведении "рекогносцировки маршрута доставки гуманитарной помощи в Дейр-Эз-Зор", отметил он. Евтушенко добавил, что всего за сутки в свои дома вернулось 111 человек, в том числе в провинции Хомс – 12, в провинции Дейр-Эз-Зор – 99 человек.