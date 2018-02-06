В Липецке почтили память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

Акция в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у памятника авиаторам-черноморцам в Севастополе. 5 февраля 2018

Акция в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у памятника авиаторам-черноморцам в Севастополе. 5 февраля 2018

ВОРОНЕЖ, 6 фев — РИА Новости. Жители Липецка вышли на площадь Авиаторов почтить память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сообщает во вторник мэрия города.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

"Липецк разделяет горечь утраты с родными и близкими Романа Филипова. Мы склоняем головы перед великим подвигом – умением стоять насмерть во имя жизни. Сегодня мы снова вспоминаем и Олега Пешкова и других героев, заплативших самой дорогой ценой за то, чтобы небо над нашими головами оставалось мирным. Однако, склоняя головы от скорби, мы остаемся непреклонными в одном — мы снова говорим "террор не пройдет". Так было и так будет, пока на страже добра и любви — высших человеческих ценностей – люди, свято в них верящие", — сказал на митинге памяти погибшего летчика глава Липецка Сергей Иванов.

Отдать дань памяти Роману Филипову пришли вечером во вторник на площадь Авиаторов военнослужащие, кадеты, воспитанники патриотического центра "Пост №1", студенты и простые граждане.

"Потеря боевого товарища – личная трагедия для каждого из нас. Но все мы после этого готовы только теснее сплотиться, защищая государственность и государство, в котором живем, которое любим", — сказал исполняющий обязанности главы Липецкого авиацентра Василий Якимович.

Заслуженный военный летчик Российской Федерации Олег Сторожук служил с отцом Романа Филипова — Николаем Филиповым.

"Это настоящий образец выдержки, мужества, умения владеть ситуацией – всех тех качеств, которые формируют профессионализм офицера", — сказал Сторожук.

Собравшиеся почтили память погибших в борьбе с терроризмом минутой молчания, возложили цветы к памятнику героям-авиаторам и зажгли свечи.

Родившийся в 1984 году в Воронеже Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". Проходил переподготовку в Липецком авиацентре. По данным Минобороны, церемония погребения майора Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского летчика состоится 8 февраля в Воронеже.

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