Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из минометов

Члены гражданской обороны и гражданские лица после авиационного налета в Дамаске, Сирия. 6 февраля 2018

Члены гражданской обороны и гражданские лица после авиационного налета в Дамаске, Сирия. 6 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российское торговое представительство в Дамаске подверглось минометному обстрелу, говорится в сообщении МИД.

Жертв и пострадавших нет. Здание серьезно повреждено. В него попала 120-миллиметровая мина.

"Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", — заявили в ведомстве.

МИД также призвал мировое сообщество дать оценку террористическим атакам в отношении дипломатических представительств.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что мина попала в торгпредство в результате атаки на президентский район Дамаска.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что накануне под минометный обстрел в Старом городе попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать.

"Огонь велся прицельно по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели — христиане и мусульмане — в счет средств, собранных верующими в храмах и мечетях в различных регионах Российской Федерации. В результате только этого обстрела погибли два мирных сирийца", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что жертвами минометных обстрелов в Дамаске за последние два дня стали более десяти человек.

В понедельник террористы атаковали пункты выдачи российской гуманитарной помощи. Еще несколько мин упали в квартале Баб-Тума в историческом центре Дамаска.