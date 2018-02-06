Погибшего в Сирии пилота похоронят в Воронеже

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Похороны пилота Романа Филипова, погибшего в Сирии, пройдут в Воронеже, сообщает Минобороны.
Во вторник тело погибшего майора доставили в Россию.
Штурмовик Су-25 был сбит третьего февраля. По данным Минобороны, летчик успел сообщить об атаке на самолет командованию.
После катапультирования Филипов оказался районе населенного пункта Телль-Дебес, который контролируют боевики. Российский офицер до последнего вел бой с окружившими его террористами, после чего подорвал себя гранатой.
Майора посмертно представили к званию Героя России. У летчика остались жена и маленькая дочь, в Минобороны пообещали оказать близким погибшего офицера всю возможную поддержку.
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