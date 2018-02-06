Погибшего в Сирии пилота похоронят в Воронеже

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Похороны пилота Романа Филипова, погибшего в Сирии, пройдут в Воронеже, сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля.

Во вторник тело погибшего майора доставили в Россию.

Штурмовик Су-25 был сбит третьего февраля. По данным Минобороны, летчик успел сообщить об атаке на самолет командованию.

После катапультирования Филипов оказался районе населенного пункта Телль-Дебес, который контролируют боевики. Российский офицер до последнего вел бой с окружившими его террористами, после чего подорвал себя гранатой.

Майора посмертно представили к званию Героя России. У летчика остались жена и маленькая дочь, в Минобороны пообещали оказать близким погибшего офицера всю возможную поддержку.

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