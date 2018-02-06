МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии летчику Роману Филипову звания Героя России, сообщает пресс-служба Кремля.
Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.
Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.
Тяжелая утрата
"Майор Филиппов, как и все наши военнослужащие, настоящий патриот Родины. Его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и Армии России", — заявил Суровикин.
С горечью восприняли новость о гибели Филипова и сослуживцы офицера.
"Я его после Нового года видел еще, потом он отправился в командировку и улетел. Когда мы узнали, печаль вообще, вообще, когда я узнал, слезы накатились, конечно, тяжело", — рассказал один из его однополчан Денис Хижняк.
Имя погибшего офицера присвоят одной из улиц Калининграда.
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