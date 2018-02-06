Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии летчику Роману Филипову звания Героя России, сообщает пресс-служба Кремля.

Офицера наградили "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга".

Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Тяжелая утрата

Главком ВКС Сергей Суровикин назвал гибель Филипова тяжелой утратой для армии и выразил соболезнования его близким.

"Майор Филиппов, как и все наши военнослужащие, настоящий патриот Родины. Его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и Армии России", — заявил Суровикин.

С горечью восприняли новость о гибели Филипова и сослуживцы офицера.

"Я его после Нового года видел еще, потом он отправился в командировку и улетел. Когда мы узнали, печаль вообще, вообще, когда я узнал, слезы накатились, конечно, тяжело", — рассказал один из его однополчан Денис Хижняк.

Имя погибшего офицера присвоят одной из улиц Калининграда.