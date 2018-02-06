Тело погибшего в Сирии пилота доставили в Россию

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию, сообщает Минобороны.

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже.

Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

Майора посмертно представили к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Опытный летчик

Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, всегда характеризовался как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик, пользовался авторитетом в полку и у подчиненных в эскадрилье.

После окончания училища Филипов служил на Дальнем Востоке, где прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, был призером всеармейского конкурса "Авиадартс".

В ведомстве отметили, что майор был опытным летчиком, на его счету "десятки блестяще выполненных боевых задач" по уничтожению террористов. Имя погибшего офицера присвоят одной из улиц Калининграда.

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