В ООН проверяют сообщения о применении хлора в Восточной Гуте и Идлибе

ЖЕНЕВА, 6 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где якобы совершаются преступления с использованием боевого хлорина, говорится в заявлении комиссии, распространенном во вторник.

В Комиссии подчеркивают, что за последние два дня количество и жестокость атак значительно усилились в районе Идлиба и Восточной Гуты, что привело к значительным жертвам среди мирного населения. Также ударам подверглись по крайней мере три больницы.

"Эти сообщения вызывают беспокойство и являются насмешкой над так называемыми "зонами деэскалации", которые созданы для защиты мирных граждан от подобных бомбардировок. Стороны конфликта не выполняют свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, включая обязательство воздерживаться от атак на медицинские учреждения и персонал", — заявил председатель Комиссии Пауло Пинейро.

В документе отмечается, что Комиссия получила несколько сообщений о том, что бомбы, которые были использованы в городе Саракеб в провинции Идлиб и в районе Восточной Гуты, были начинены хлором. По этим сообщениям в настоящее время ведется расследование.

Пинейро также заявил, что в Восточной Гуте совершаются "международные преступления в виде непропорциональных бомбардировок и намеренного доведения мирного населения до голода".

"Настало время для всех воюющих сторон во главу угла поставить жизни мирных граждан. Для этого необходимо предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ к гражданскому населению и прекратить непропорциональные обстрелы", — подчеркнул Пинейро.

С похожими обвинениями в применении химоружия в конце января выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия он заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

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