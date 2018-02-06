Пилот штурмовика Су-25 представлен к званию Героя России‍ посмертно

Акция в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у памятника авиаторам-черноморцам в Севастополе. Архивное фото

Акция в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у памятника авиаторам-черноморцам в Севастополе. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пилота сбитого в сирийской провинции Идлиб Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно. В Минобороны подчеркнули, что офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что его атаковали ракетой.

Сообщается, что после катапультирования он приземлился в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам.

"Майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", — рассказали в Минобороны.

Когда террористы окружили Филипова, тяжелораненый офицер подорвал себя гранатой.

Опытный летчик

Филипов родился в Воронеже, летчиком мечтал стать еще в школьные годы. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, где его характеризовали как перспективного, грамотного и решительного летчика-штурмовика.

После окончания училища Филипов служил на Дальнем Востоке, где прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, был призером всеармейского конкурса "Авиадартс".

В Минобороны отметили, что майор был опытным летчиком, на его счету "десятки блестяще выполненных боевых задач" по уничтожению террористов.

Глава ВКС Сергей Суровикин назвал гибель Филипова тяжелой утратой для армии и выразил соболезнования его близким.

"Роман был грамотным и решительным летчиком-штурмовиком первого класса. Пользовался авторитетом у своих подчиненных и командиров", — отметил он.

У Филипова в Приморье осталась семья, в Минобороны пообещали оказать близким офицера всю возможную поддержку.

Кроме того, именем погибшего офицера могут назвать одну из улиц во Владивостоке.

Настоящий подвиг

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что майор Филипов со всей решимостью боролся с терроризмом в Сирии. По его мнению, погибший, безусловно, заслуживает звания Героя России.

"Подорвав себя гранатой, Роман Филипов совершил настоящий подвиг", — сказал политолог.

Он добавил, что происходящее в Сирии и в целом ряде других стран Ближнего Востока — это глобальный кризис со всеми вытекающими последствиями.

"И если гидре под названием "международный терроризм" не оторвать голову в Сирии, Ираке, Афганистане, то щупальца этой гидры окажутся в Европе, в РФ и других точках мира", — считает Гусев.

По его словам, Роман Филипов, погибая, думал, прежде всего, о том, чтобы мирные люди, в том числе и в Сирии, спали спокойно.

"Ценой своей жизни наш майор доказал всем, что российские Вооруженные силы живы, как бы кто на Западе ни хотел нас похоронить. Наши ребята доказывают всему миру, что ситуация под контролем, в том числе и в Сирии", — заключил эксперт.

Русские в плен не сдаются

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что российские военнослужащие воюют и погибают как настоящие герои.

"Русские в плен не сдаются — это доказали наши солдаты и офицеры", — сказал он.

По его словам, российские военные сейчас в Сирии показывают, что они одни из лучших в мире, что они способны выполнять боевые задания в любой части мира.

"И способны погибать как настоящие герои, верные своему воинскому долгу и присяге", — заключил Глазунов.

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