Минобороны попросило Турцию помочь получить обломки сбитого Су-25‍

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Минобороны направило Турции запрос об оказании содействия в получении обломков штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении ведомства.

"Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб", — говорится в сообщении.

В Миобороны подчеркнули, что "особый интерес для экспертов Минобороны России представляют остатки двигателей российского штурмовика со следами огневого воздействия ракеты для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Отмечалось, что Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Майор Филипов посмертно представлен к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя

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