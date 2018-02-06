Госдеп вновь заявил, что Россия "прикрывает" власти Сирии после химатак

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

"В прошлом месяце госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) в Париже обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия с тех пор, как она была вовлечена в ситуацию в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства", — говорится в заявлении госдепартамента, поступившем в РИА Новости.

В нем подчеркивается необходимость безоговорочного прекращения использования химоружия всеми сторонами в Сирии.

В заявлении также выражается обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о "применении сирийским режимом хлора против невинных мирных граждан, на сей раз в провинции Идлиб в районе Саракеб".

"Это уже шестая атака, о которой сообщалось за последние 30 дней. Мы призываем мировое сообщество поднять свой голос и использовать все возможности для оказания давления на режим (президента Сирии Башара) Асада и его сторонников с целью прекращения использования химического оружия и привлечения виновных к ответственности", — отмечается в документе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия, заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

Сообщения о новых химических атаках в Сирии стали появляться на фоне проведения целой серии международных консультаций о необходимости расследования подобных преступлений.

В ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) для выработки нового формата работы следователей. Российский постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе.

Российский дипломат также заявлял, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. Но США выступили против него и предложили восстановить СМР, заявила тогда в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.

В мае 2017 года российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что местные жители и оппозиция в Сирии заявили о постановочных съемках с последствиями обстрелов с использованием "отравляющих веществ" в населенных пунктах Саракеб и Джиср–эа-Шугур в првонции Идлиб. ЦПВС отмечал, что "консультантами" таких съемок были операторы, снимающие для "Аль-Джазиры".

В том же месяце ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал со ссылкой на свои местные источники и очевидцев, что в окрестности Идлиба приехала группа "Белых касок" для проведения съемок. По данным телеканала, "были привлечены насильно люди из поселения Саракеб, мероприятие сопровождалось группой одного из спутниковых арабских телеканалов". "Аль-Маядин" отмечал, что, "по всей видимости, готовилась постановка химической атаки".