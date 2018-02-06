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Война в Сирии
Война в Сирии

Успел доложить об атаке: Минобороны рассказало, как погиб пилот Су-25

Сюжет:
Крушение российского Су-25 в Сирии (25)
01:0906.02.2018
(обновлено: 01:10 06.02.2018)
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© AFP 2018 / Omar Haj KadourОбломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Погибший в Сирии пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить, что атакован ракетой, сообщает Минобороны России.

"При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой", — говорится в сообщении.

Неравный бой

Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
В Минобороны прокомментировали публикацию данных летчика Филипова в СМИ
Как отметили в оборонном ведомстве, тяжело раненный летчик после приземления был окружен, принял бой и в итоге подорвал себя гранатой.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой", — говорится в сообщении.

"Десятки блестяще выполненных боевых задач"

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филиппове у здания министерства обороны РФ в Москве. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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К зданию Минобороны в Москве несут цветы в память о погибшем в САР летчике
В Минобороны также рассказали, что майор Филипов был опытным летчиком, не в первый раз находился в командировке в Сирийской Арабской Республике.

"На счету майора Романа Филипова в Сирии десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные от террористов населенные пункты", — говорится в сообщении.

Российский ответ террористам

Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
В Минобороны рассказали о погибшем в Сирии пилоте Су-25
На гибель Филиппова отреагировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на сбитый Су-25.

"Когда президент (Владимир) Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооруженных сил в пунктах временно базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идет", — сказал Песков.

Россия, подчеркнул также пресс-секретарь, крайне обеспокоена наличием ПЗРК у террористов, но призывает к осторожности в заявлениях об их происхождении.

Контрабандные поставки

Леонид Краснопольский. Архивное фото
© Фото : страница Леонида Краснопольского в Facebook
Украинский активист, поглумившийся над смертью пилота Су-25, погиб в ДТП
Ранее сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил РИА Новости, что ПЗРК, из которого был сбит Су-25, мог попасть к боевикам через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины, где в сентябре произошёл сильнейший пожар.

"Я бы не стал никак комментировать Морозова. Безусловно, не обладая точной информацией откуда и каким образом этот ПЗРК, а также многие другие, которые есть у террористов, попадают на территорию Сирии, делать какие-то заявления, безусловно, нужно весьма осторожно", — сказал Песков.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в свою очередь, заявил, что о происхождении ПЗРК, которым был сбит российский Су-25, пока ничего не известно, поскольку до сих пор не удалось обследовать место падения самолета.

"О происхождении ПЗРК, которым сбили Су-25 ВКС России, пока ничего не известно, поскольку неизвестен тип ПЗРК. Для этого туда уже третьи сутки прорывается сирийский спецназ. Регулярные войска Сирии проводят там свою операцию", — сказал Шаманов.

Ответственность взяли террористы

Российские летчики готовятся к полету на истребителе СУ-30СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Политолог: российские военные в Сирии показали, что они – герои
Российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

Ответственность за сбитый Су-25 взяла на себя группировка "Хайат тахрир аш-Шам"* (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра"*). Об этом сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Аналогичные данные появились и на телеканале Al-Arabiya.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война с терроризмом в Сирии
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Война в Сирии
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Популярные комментарииВсе комментарии
Спиридон Наумов
Земля тебе пухом и вечная слава. Спи спокойно брат, братья за тебя отработают.
01:23
06.02.2018
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