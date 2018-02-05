МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. РФ призывает все стороны конфликта в Сирии прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, строго выполнять требования по зонам деэскалации, заявляют в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

"Российский Центр по примирению в очередной раз призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении.

Представители российского центра продолжают участвовать в заседаниях комитетов национального примирения провинций Сирии и содействовать решению проблем гуманитарной обстановки и восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, созданию благоприятных условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания.

Отмечается, что за прошедшие двое суток в свои дома вернулись 289 человек, "в том числе в провинции Хомс — 22, в провинции Хама — 34, в провинции Дейр-эз-Зор — 233 человека".

Также для улучшения гуманитарной ситуации центр оказывает помощь населению в пострадавших районах. За двое суток жителям населенных пунктов Мутбин провинции Дераа, Хатла провинции Дейр-эз-Зор и Эддуэр провинции Дамаск доставлено более четырех тонн продовольствия и одежды. В населенные пункты Эль-Хусейния и Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Также центр обеспечил безопасное и беспрепятственное проведение представителями ООН рекогносцировки маршрута доставки гуманитарной помощи в Дейр-эз-Зор.

Российские военные врачи за двое суток оказали помощь 120 сирийцам, включая 32 ребенка.