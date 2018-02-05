ООН, 5 фев — РИА Новости. Россия не поддержит "бездоказательный проект" заявления СБ ООН о химических атаках в Сирии, предлагает внести в него поправки, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В понедельник СБ ООН проводит очередное заседание в связи с сообщениями о применении химического оружия в Сирии. По итогам встречи планировалось принять заявление для прессы.

"Мы готовы принять заявление для прессы по сирийскому химическому досье, но не в том виде, в котором оно предложено спонсорами, потому что его цель в нынешнем виде абсолютно ясна — голословно обвинить правительство Сирии в никем пока не доказанном применении химического оружия", — сказал Небензя.

"Мы не можем принять ничем пока не подтвержденные ссылки на использование химического оружия до проведения заслуживающего доверия расследования и не можем принять угрозы суверенному государству за недоказанные действия… Мы готовы принять заявление для прессы, но не в том виде, в котором его предложили партнеры. Мы предложили поправки к нему, которые готовы распространить и согласовать его в таком виде", — добавил дипломат.

При этом он напомнил, что на прошлой неделе Россия готова была поддержать заявление по гуманитарной ситуации в Сирии, но "наши партнеры предпочли от него отказаться".