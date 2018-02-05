В Турции заявили, что Россия не закрывала воздушное пространство в Сирии

АНКАРА, 5 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Россия не закрывала воздушное пространство Сирии для турецкой военной авиации после того, как в Идлибе был сбит российский Су-25, сообщения об этом не соответствуют действительности, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник.

Третьего февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. В Минобороны РФ подчеркивали, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

"Перед началом операции в Африне мы обо всем договорились с Россией, в том числе и об использовании воздушного пространства. Сирийским властям через Россию также были переданы наши ожидания. Мы активно продолжаем использовать его сейчас. У нас нет никаких проблем, и мы не ожидаем, что они появятся", — сказал Боздаг журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о достоверности публикаций о закрытии для турецкой авиации воздушного пространства Сирии.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.