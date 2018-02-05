Россия не ставила под сомнение атаку зарином в Хан-Шейхуне, заявил Небензя

ООН, 5 фев — РИА Новости. Россия не ставила под сомнение применение зарина в сирийском Хан-Шейхуне, но кто несет за это ответственность до сих пор непонятно, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия никогда не оспаривала использование зарина в Хан-Шейхуне, но вот кто его использовал, до сих пор является загадкой. Потому что смехотворные заключения СМР (совместного механизма расследования – ред.) нас в этом не убеждают", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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