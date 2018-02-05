Небензя рассказал о саботаже в расследовании химических атак в Сирии

ООН, 5 фев — РИА Новости. Ход расследования использования химоружия в Сирии наводит на мысль о "целенаправленном саботаже", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Об этом свидетельствует ситуация с инцидентами в Хан-Шейхуне и на авиабазе Шайрат, пояснил он.

Выступая на заседании СБ ООН, Небензя напомнил, что сирийская сторона постоянно информирует международное сообщество об "опасных химических находках" на освобожденных от террористов территориях, а также о возможных провокациях, в которых могли участвовать "представители иностранных спецслужб".

"Все это должно незамедлительно расследоваться профильными экспертами ОЗХО. Замечаем однако, что, как правило, требуются титанические усилия, чтобы в Гааге (штаб-квартире ОЗХО. — Прим. ред.) отреагировали на подобные сигналы. Находится масса предлогов и отговорок, чтобы в Сирию не ехать, решения затягиваются", — сказал российский дипломат.

Он добавил, что Сирия давно ликвидировала химическое оружие, но есть те, кто "заинтересован в искусственном разогревании этой темы", несмотря на исчерпывающие объяснения Дамаска.

Сирийская оппозиция в апреле 2017 года заявила об атаке с применением химоружия в Хан-Шейхуне и обвинила в этом правительственные войска, которые решительно отвергли причастность к случившемуся и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат, бездоказательно утверждая, что химическую атаку провели с него.

В докладе миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) также вину возложили на Дамаск. Российская сторона убеждена, что документ основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

В ноябре 2017 года Россия заблокировала продление мандата СМР для выработки нового формата работы следователей. Постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что его продление возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в работе.

Российский дипломат также заявлял, что Москва предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции. Однако США выступили против него и предложили восстановить СМР.