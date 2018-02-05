Военно-химический потенциал Сирии давно ликвидирован, заявил Небензя

ООН, 5 фев — РИА Новости. Военно-химический потенциал Сирии давно ликвидирован, но есть те, кто хочет "подогреть тему", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Многие искусственно создаваемые вопросы пора закрывать. Военно-химический потенциал Сирии ликвидирован под надзором ОЗХО. Однако, похоже, есть те, кто заинтересован в искусственном разогревании этой темы. Сирийцы дают исчерпывающие разъяснения, но для них сочиняются все новые и новые вопросы, и эту карусель кто-то хочет раскручивать бесконечно", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Он добавил, что РФ рассчитывает на скорейшее уничтожение двух бывших военных химических объектов Сирии при содействии ОЗХО.

По его словам, оставшиеся вопросы должны решаться в диалоге ОЗХО и правительства Сирии, которое, как отметил Небензя, сотрудничает с международной организацией.

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