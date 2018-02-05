Главком ВКС назвал гибель в Сирии майора Филипова тяжелой утратой

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главком ВКС РФ Сергей Суровикин назвал гибель в Сирии майора Романа Филипова тяжелой утратой для армии и выразил соболезнования его близким.

Сообщалось, что майор Роман Филипов представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России.

"Роман был грамотным и решительным летчиком-штурмовиком первого класса. Пользовался авторитетом у своих подчиненных и командиров. Его гибель — тяжелая утрата для Воздушно-космических сил. И всех тех, для кого он был настоящим боевым товарищем, наставником и образцом для подражания. Майор Филиппов, как и все наши военнослужащие, настоящий патриот Родины. Его подвиг займет достойное место в истории российской военной авиации и Армии России", — заявил Суровикин.

Главнокомандующий ВКС России выразил глубокие соболезнования родителям, семье и близким майора Филипова, пообещав оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

В Минобороны РФ сообщили, что 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Отмечалось, что майор Роман Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный Филипов подорвал себя гранатой.