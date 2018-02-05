Су-25 был сбит ракетой с тепловой головкой самонаведения, заявил Шаманов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский штурмовик Су-25 был сбит в небе над Сирией ракетой с тепловой головкой самонаведения, заявил журналистам в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК — старый "Стрела" или новый "Игла", либо это "Стингер" американский. Без этого говорить не о чем. Единственное, по траектории падения самолёта видно, что у него горит правый двигатель. Это значит, тепловая ракета попала в двигатель", — сказал Шаманов.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот — заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов — катапультировался, но погиб в бою террористами, подорвав себя гранатой. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

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