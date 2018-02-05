Тип ПЗРК, которым сбили Су-25 в Сирии, пока не установлен, сообщил Шаманов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. О происхождении ПЗРК, которым был сбит штурмовик Су-25 ВКС России в Сирии, пока ничего не известно, поскольку до сих пор не удалось обследовать место падения самолёта, заявил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"О происхождении ПЗРК, которым сбили Су-25 ВКС России, пока ничего не известно, поскольку неизвестен тип ПЗРК. Для этого туда уже третьи сутки прорывается сирийский спецназ. Регулярные войска Сирии проводят там свою операцию", — сказал Шаманов.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

Ранее сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил РИА Новости, что ПЗРК, из которого был сбит в субботу в Сирии российский самолёт Су-25, мог попасть к боевикам через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины, где в сентябре произошёл сильнейший пожар.

*Запрещенная в России террористическая группировка.

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