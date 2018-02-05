В Дамаске два человека погибли при обстреле пунктов раздачи гумпомощи

ДАМАСК, 5 фев — РИА Новости. В центре Дамаска два человека погибли при обстреле пунктов раздачи российской гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте происшествия.

Также есть раненые, их число уточняется.

Под минометный огонь попали два пункта, организованные для раздачи груза, доставленного российским духовенством. Одна бомба разорвалась возле здания Сиро-Яковицкого патриархата. Вторая мина упала возле храма Антиохийского патриархата, разрывы слышны в христианском квартале.

Российская делегация находилась в ста метрах от места атаки. Сейчас все россияне находятся в безопасности, их вывезли из района обстрела.

Гуманитарный груз привезли в Сирию представители разных конфессий, а средства на нее собрали простые верующие. Эта акция стала уже третьей по счету. В июне и августе прошлого года на север страны в только что освобожденный Алеппо, Латакию, Эль-Камышлы и в район Хомса доставили продукты питания и медикаменты.

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