Летчик сбитого в Сирии Су-25 подорвал себя после окружения боевиками

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Тяжело раненный летчик сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов подорвал себя гранатой после окружения террористами, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

Российский самолет Су-25 сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вёл неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой", — говорится в сообщении.