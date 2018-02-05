Песков рассказал о российском ответе террористам на сбитый в Сирии Су-25

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на сбитый Су-25, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда президент (Владимир) Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооруженных сил в пунктах временно базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идет",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать действия российских вооруженных сил в Сирии в минувшие выходные. Как сообщили ранее в Минобороны, более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25. Штурмовик был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.

Песков сказал, что действия против террористов были спровоцированы их атакой на российский Су-25. "Они были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет, летчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности",- сказал пресс-секретарь президента.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.