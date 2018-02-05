Одну из улиц Владивостока могут назвать именем погибшего в Сирии летчика

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Общественники Приморского края из организации гражданской правовой самозащиты "Гражданский патруль" просят назвать одну из улиц Владивостока именем погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, российский самолет Су-25 сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

"С инициативой выступили приморские общественники из "Гражданского патруля". Соответствующее обращение направлено сегодня на имя главы города Владивостока Виталия Bepкeeнкo и председателя Думы Андрея Брика", — говорится в сообщении организации на официальной странице в "ВКонтакте".

Общественники просят рассмотреть в качестве вариантов Узбекскую, Хивинскую или ныне безымянную улицу в строящемся микрорайоне "Снеговая Падь".

"Считаем, имя защитника Отечества в названии части города сохранит уважительное отношение к его памяти на века", — говорит активист "Гражданского патруля" во Владивостоке Андрей Колов.

Ранее представитель администрации Черниговского поселения сообщил РИА Новости, что военный служил в Приморье, у него здесь осталась семья. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика и подтвердил, что он служил в регионе, был "асом отечественной штурмовой авиации".