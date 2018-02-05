ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Общественники Приморского края из организации гражданской правовой самозащиты "Гражданский патруль" просят назвать одну из улиц Владивостока именем погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова.
"С инициативой выступили приморские общественники из "Гражданского патруля". Соответствующее обращение направлено сегодня на имя главы города Владивостока Виталия Bepкeeнкo и председателя Думы Андрея Брика", — говорится в сообщении организации на официальной странице в "ВКонтакте".
"Считаем, имя защитника Отечества в названии части города сохранит уважительное отношение к его памяти на века", — говорит активист "Гражданского патруля" во Владивостоке Андрей Колов.
Ранее представитель администрации Черниговского поселения сообщил РИА Новости, что военный служил в Приморье, у него здесь осталась семья. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика и подтвердил, что он служил в регионе, был "асом отечественной штурмовой авиации".