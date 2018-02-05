ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Посольство России в США поблагодарило американцев, которые соболезнуют в связи с гибелью российского летчика в Сирии.

"Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии. Эта трагедия еще раз показала, что в Америке есть люди, которые осознают необходимость совместной борьбы с общим злом", — говорится в заявлении посольства.

"Нет сомнений, что мы победим. Вместе мы могли бы сделать это быстрее, с меньшими потерями", — добавили в российском посольстве.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Позднее в военном ведомстве сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, который находится под контролем запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра". По информации Минобороны, именно из этого района была запущена ракета по российскому Су-25.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>