У пилота сбитого в Сирии Су-25 осталась семья в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Погибший в бою с террористами в сирийской провинции Идлиб российский пилот сбитого Су-25 служил в Приморье, здесь осталась его семья, сообщил РИА Новости в понедельник представитель администрации Черниговского поселения.

По данным Минобороны, российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

"Он служил здесь, в Черниговке. Лично я его не знал. Пока с командованием (части. — Прим. ред.) вопрос (панихиды. — Прим. ред.) не обговаривали", — сказал собеседник, отметив, что у военного осталась здесь семья.

По его словам, возможно, что вопрос организации памятных мероприятий будет решаться во вторник.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>