ДАМАСК, 4 фев — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун выразил соболезнования в связи с гибелью российского пилота, чей самолет был сбит над Идлибом террористами.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в военном ведомстве сообщили, что более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, который находится под контролем запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. По информации Минобороны, именно из этого района была запущена ракета по российскому Су-25.

"Вчера погиб блестящий летчик", — сказал муфтий на встрече с межрелигиозной рабочей группой Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, которая прибыла в Сирию для проведения беспрецедентной по масштабам гуманитарной акции.

Также Хассун вспомнил про российских медсестер, погибших в Алеппо в декабре 2016 года при обстреле полевого госпиталя. Муфтий отметил, что россияне и сирийцы "вместе проливают кровь".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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