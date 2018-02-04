В Совфеде предположили, откуда у террористов ПЗРК, из которого сбили Су-25

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ПЗРК, из которого был сбит в субботу в Сирии российский самолёт Су-25, мог попасть к боевикам через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины, где в сентябре произошёл сильнейший пожар, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

"Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", — сказал Морозов РИА Новости.

Сенатор также не исключил, что ПЗРК мог быть украден с военных складов НАТО, расположенных в одной из стран Восточной Европы.

Как отметил Морозов, в результате инцидента российской авиации в Сирии, которая поддерживает сухопутные сирийские войска, придётся "полностью перестроить тактику полетов".

"ПЗРК работают на высоте 3200-3000 метров, поэтому теперь все полеты в Сирии российских ВВС будут осуществляться на большей высоте", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещена в России

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