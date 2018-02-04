МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. МИД России должен изучить возможность вынесения расследования инцидента с российским самолетом Су-25 на уровень Совета Безопасности ООН и при необходимости использовать такую возможность, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре", откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

"Вполне вероятно, что (это) будет одно из главных направлений наших действий. Я думаю, что МИД (России) должен очень внимательно изучить такую возможность и при необходимости ее использовать", — ответил Новиков на вопрос РИА Новости, нужно ли России выносить расследование инцидента на уровень Совета Безопасности ООН.

По мнению парламентария, "существует вероятность" того, что ПЗРК, из которого был сбит самолет, был произведен в странах международной коалиции, действующей в Сирии и возглавляемой США.

"Действия американцев на территории Сирии никаким образом не вписываются в международно-правовые нормы, поскольку, если Россия участвует в событиях на территории Сирии по просьбе законно избранного сирийского руководства, то о Соединенных Штатах Америки этого сказать нельзя", — считает депутат.

Новиков подчеркнул, что, несмотря на завершение российской операции в Сирии, "в целом, ситуация еще не может считать нормализованной полностью". "И еще потребуется пройти большой путь для того, что мир в полной мере вернулся на сирийскую землю. Поэтому, конечно, очень важны эти переговоры, которые состоялись в Сочи (Конгресс сирийского национального диалога — ред.), предстоит еще (немало) дипломатических усилий, чтобы добиться мирного урегулирования", — заключил парламентарий.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.