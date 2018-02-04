Анкара предупредила США об опасности для американских военных в Сирии

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Американские военные в форме Сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью операции ВС Турции в Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Отношения Анкары и Вашингтона переживают серьезный кризис из-за военной поддержки, оказываемой Вашингтоном YPG, которые Анкара считает террористической организацией.

"Если террористы (YPG. — Прим. ред.) не покинут сирийский Манбидж, то мы начнем военную операцию и в этом районе Сирии, а также в регионе к востоку от реки Евфрат. При этом военнослужащие США в форме YPG также станут целью операции наших ВС", — заявил Боздаг в эфире телеканала CNN Turk.

В среду Боздаг призвал Вашингтон приложить усилия, чтобы предотвратить столкновения американских и турецких военных на севере Сирии. По его словам, Анкара делает все, чтобы этого избежать, однако усилия следует прилагать обеим сторонам.

Турция проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне с 20 января. Союзниками Анкары выступили бойцы Сирийской свободной армии, оппозиционные правительству Сирии.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, назвав территорию неотъемлемой частью страны. США заявляют, что операция "Оливковая ветвь" может привести к эскалации ситуации в САР. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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