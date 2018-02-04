"Джебхат ан-Нусра"* взяла ответственность за сбитый в Сирии Су-25

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Группировка "Хайат тахрир аш-Шам"* (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра"*) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25. Об этом сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.Al-Arabiya.
Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Министерстве обороны России заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в военном ведомстве сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по самолету.
Как заявили в российском Минобороны, бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции в этом регионе Сирии. В министерстве также добавили, что "подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды".
* Запрещенная в России террористическая организация
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