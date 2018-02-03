Эксперт рассказал, как ПЗРК мог попасть к террористам в Идлибе

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. России нужно установить, каким образом и из какой страны в руки террористов попал переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого был сбит российский штурмовик Су-25, чтобы определиться с дальнейшими мерами, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что более 30 боевиков уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре*", откуда была запущена ракета по российскому Су-25.

"Самое главное, что теперь надо сделать, разумеется, помимо принятия военных мер ответного реагирования, это установить, из какого ПЗРК (был сбит Су-25), его тип и страну происхождения, для того чтобы дальше понимать, каким образом нам действовать",- сказал Коротченко.

По его словам, путей попадания такого оружия в руки террористов могло быть несколько.

"Надо разбираться, чей это ПЗРК. Если это "Стингер", то каким образом он попал в руки "Джебхат-ан-Нусры*". Были сообщения о том, что якобы США поставляли некие системы вооружения курдам. Необходимо потребовать от Вашингтона полный перечень поставляемого оборудования в руки тех или иных вооруженных группировок. Самое главное, выяснить, были ли поставки ПЗРК. Второй вариант – попадание ПЗРК в Сирию возможно по украинскому каналу. Напрямую либо через Болгарию", — считает эксперт.

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"Разумеется, мы должны в очень жестком варианте предупредить западные страны о том, что любые поставки такого вида оружия в Сирию, вне зависимости от того, в чьи руки они попадают, будет являться для России абсолютно неприемлемым вариантом", — добавил Коротченко.

*Запрещенная в России террористическая организация

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