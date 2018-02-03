Эксперт рассказал, как ПЗРК мог попасть к террористам в Идлибе

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. России нужно установить, каким образом и из какой страны в руки террористов попал переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), из которого был сбит российский штурмовик Су-25, чтобы определиться с дальнейшими мерами, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Самое главное, что теперь надо сделать, разумеется, помимо принятия военных мер ответного реагирования, это установить, из какого ПЗРК (был сбит Су-25), его тип и страну происхождения, для того чтобы дальше понимать, каким образом нам действовать",- сказал Коротченко.
По его словам, путей попадания такого оружия в руки террористов могло быть несколько.
"Надо разбираться, чей это ПЗРК. Если это "Стингер", то каким образом он попал в руки "Джебхат-ан-Нусры*". Были сообщения о том, что якобы США поставляли некие системы вооружения курдам. Необходимо потребовать от Вашингтона полный перечень поставляемого оборудования в руки тех или иных вооруженных группировок. Самое главное, выяснить, были ли поставки ПЗРК. Второй вариант – попадание ПЗРК в Сирию возможно по украинскому каналу. Напрямую либо через Болгарию", — считает эксперт.
*Запрещенная в России террористическая организация
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