Российские ВС нанесли удар по боевикам, сбившим Су-25

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"* району сирийского Идлиба, в небе над которым был сбит российский Су-25, сообщили в Минобороны.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры"*, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В субботу вечером боевики с помощью ПЗРК сбили штурмовик ВКС России. Пилот самолета успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.



Реакция на произошедшее

Курдские силы самообороны Африна (КСС) выразили соболезнования в связи с гибелью пилота. "Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки. Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции", — сказал официальный представитель КСС Рейзан Хеду.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018 © AFP 2018 / Omar Haj Kadour Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018

По его словам, гибель летчика "на руках тех же самых террористов", которые виновны в гибели курдских солдат. "Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах", — добавил Хеду.

В то же время, по мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, инцидент со сбитым Су-25 "вызывает безусловную необходимость проведения расследования". Он пояснил, что до сегодняшнего дня не было случая, когда террористы использовали ПЗРК.

Швыткин предположил, что зенитно-ракетный комплекс террористы получили от представителей Запада.

Ситуация в Сирии

По данным Минобороны, за последние сутки российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали десять нарушений режима

прекращения огня, турецкие — восемь. При этом большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*.

В начале января Минобороны сообщило о срыве нападения дронов на российские объекты в Сирии. Шестого января десять беспилотников направлялись к авиабазе Хмеймим и еще три — в Тартус для совершения налета. Семь летательных аппаратов удалось уничтожить без пострадавших и материального ущерба, над остальными шестью российские военные перехватили контроль.

*Террористическая организация, запрещенная в России