Депутат ГД призвал расследовать, откуда у сирийских боевиков ПЗРК

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Инцидент с российским самолетом Су-25 в Сирии вызывает необходимость проведения расследования, откуда боевики получили зенитно-ракетный комплекс, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщало ранее Минобороны, отмечая, что, по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

"(На) сегодняшний день не было ПЗРК, до этого случая, со стороны ИГ*. Явно, оно (ИГ*) обеспечивается со стороны зарубежных стран. Это вызывает безусловную необходимость проведения расследования, выявления источника, откуда (ИГ*) получило оружие", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий отметил, что он склоняется к тому, что "происхождение ПЗРК относится к странам Запада".

* Террористическая организация, запрещенная в России