Россия нанесла удар по террористам в Идлибе

Авиабомба с надписью За Наших установлена на на истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России в сирийской провинции Латакия

Авиабомба с надписью За Наших установлена на на истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России в сирийской провинции Латакия

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В результате массированного удара высокоточным оружием по району Идлиба, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, погибло более 30 боевиков, сообщает Минобороны России.

Ранее террористы, контролирующие эту область, с помощью ПЗРК сбили Су-25 ВКС России. Летчик самолета успел катапультироваться, но погиб в перестрелке с боевиками.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры"*, — говорится в сообщении оборонного министерства.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика. По району, подконтрольному боевикам, нанесен удар высокоточным оружием, уничтожено более 30 террористов.