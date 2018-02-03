В Африне подбили турецкий танк

АНКАРА, 3 фев – РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкий танк был подбит в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, погибли пять военных, сообщил генштаб Турции в субботу.

Ранее турецкий генштаб сообщил о семи погибших военнослужащих с начала операции в Африне.

"3 февраля в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Шейх Хороз на севере Африна в результате нападения членов террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ* был подбит наш танк. Находившиеся в нем пятеро наших товарищей по оружию погибли, несмотря на оказанную им помощь", — говорится в документе.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России